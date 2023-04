Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini değerlendiren İnce, herhangi bir teklif almadığını söyledi:

“Halil ibrahim sofrasına davet edilmedik, odada davet edilmedik. Ama basının önünde davet edildik. Dostlar alışverişte görsün ziyaretiydi. Kamuoyuna ‘Bak ayağına gittim, baskı kurdum’ ziyareti. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten öyle bir amaçları olsaydı bu son güne kalmazdı. Bunu ben milletimizin takdirine bırakıyorum.

Gidiyorsun herkesle konuşuyorsun, 17 partiyle konuşuyorsun, son 24 saate Muharrem İnce'yi bırakıyorsun. Senin derdin zaten müzakere etmek değil kamuoyunda gaz almak, benim üzerime baskı kurmak.”

"14 Mayıs ön seçim olacak"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını herkesin bildiğini savunan İnce, "Biz 14 Mayıs günü cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Biz iki hafta sonra kim yarışacak, o iki adayı seçeceğiz. Bu bir ön seçim olacak. Milletimize şunu soruyorum, birinci turu düşünmeyin. Bu her halükarda ikinci tura kalacak. İkinci tura kaldığında Kılıçdaroğlu mu Erdoğan'ın karşısında kolay kazanır, ben mi? Bana sorarsanız ben çok daha şanslıyım Kılıçdaroğlu'na göre" diye konuştu.

"Seccade olayında Kılıçdaroğlu'na kumpas mı kuruldu" sorusuna İnce, "Aynen. 75 yaşında adam fark etmemiş olabilir. Nasıl partilisin? Orada fark edeceksin. Birbirine kumpas kuran tipler var orada, partisinin kendi evlatlarına" yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanı seçilirsem 13 kurul, 13 de bakan olacak"

İnce, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda hayata geçireceği projelere ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu millet beni cumhurbaşkanı seçerse bir hayalim var, bir danışma meclisi kuracağım. Şu anda var bir istişare kurulu ama sadece eski Meclis başkanlarından oluşuyor, işlevsel bir şey değil. Ben ak saçlılardan oluşan bir danışma konseyi kuracağım. Bunlara önereceğim isimleri de seçimden önce açıklayacağım. 40 isim, 40'lar Meclisi."

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı kurullarını tek çatı altında toplayacağını belirten İnce, bakanlık sayısını da 13'e düşüreceğini ifade etti.

"İlke ittifakı yok ki menfaat ittifakı var"

6'lı koalisyonun ilke ittifakı değil, menfaat ittifakı olduğunu söyleyen İnce, "Beni cumhurbaşkanı adayı yapın, seni cumhurbaşkanı yardımcısı yapayım. Böyle ülke yönetilmez” diye konuştu.

İnce, 6'lı koalisyonun 13 toplantıda aday belirleyemediğini hatırlattı:

“Kendilerine güvenmiyorlar, adaylarına güvenmiyorlar. Çünkü başlangıçta Sayın Akşener ne dedi? Kazanma ihtimali yüksek olan aday dedi. 13 toplantıda adayı belirlemediler. Şimdi diyorlar ki önümüzü açın a seçeneğini mi b seçeneği mi c diyor insanlar, c diyemezsin c dersen hainsin.”