Emine Erdoğan, ilk teslimi yapılan 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg T10X'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"İlk onaylı seri üretim aracını sipariş ettiğimiz, yerli ve milli otomobilimiz Togg'un anahtarını teslim aldık. Büyük bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz. Tasarımı, modeli ve taşıdığı özellikleri ile hayallerimizin de ötesinde. Millet olarak 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum."