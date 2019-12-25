İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul rojesiyle ilgili Saraçhane'deki başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

İBB ve ilgili bakanlıklar arasında hazırlanan ve imza altına alınan protokolden çekildiklerini hatırlatan İmamoğlu, geçersiz bir protokolün Meclis tarafından onaylanmış olmasının o protokolü geçerli kılmayacağını söyledi.

Hukuka aykırı işlemi geri almanın yetkisi dahilinde olduğunu ifade eden İmamoğlu, bunun için Meclis kararı gerekmediğini belirtti.

İmamoğlu, "Bizim projeden çekilmemiz demek uzaktan seyredeceğimiz anlamına gelmiyor tümüyle hukuki mücadelemizi vereceğimiz anlamına geliyor. İBB'nin olmadığı bir proje bu kentte olamaz. Şehir halkının olmadığı bir proje olmaz yapılamaz. Bunun adı başka bir şeydir. Türkiye bunu kabul etmeyecektir." dedi.

Pakdemirli: Tek taraflı vazgeçemezsiniz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinden çekilebilmek için Meclis kararı gerektiğini söylemişti.

Kurum, "Meclis kararı ile protokoller imzalanır, Meclis kararı ile vazgeçebilirsiniz. Meclisin karar almadığı protokolden tek taraflı vazgeçemezsiniz. Vazgeçerseniz tüm maddi ve hukuki sorumlulukları almış olursunuz." demişti.

Kaynak: TRT Haber