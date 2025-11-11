Parçalı Bulutlu 16.3ºC Ankara
AA 11.11.2025 17:45

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt şemasında "örgüt elebaşı" konumunda şüpheli Ekrem İmamoğlu yer alırken, şüpheliler Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün ise "örgüt yöneticisi" olarak gösterildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi

Örgütün yapısının, işleyişinin ve şemasının detaylıca anlatıldığı iddianame, mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra örgüt lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun mensubu olduğu CHP'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amacıyla 2014 yılı yerel seçimleri sonrasında yapılanmaya başlayan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" kapsamındaki örgüt mensupları ile bağlantılı oldukları şahısların eylemlerini konu alan 7 ayrı bölümden oluşuyor.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesi mahkemeye gönderildi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesi mahkemeye gönderildi

İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu dönemde eylemlerinin "ahtapotun kolları gibi" yayıldığı benzetmesi

İddianamenin birinci bölümünde örgütün yerel yapısı ve özellikleri, ikinci bölümünde soruşturmanın genel özeti, üçüncü bölümünde örgüt lideri İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde gerçekleştirdikleri eylemleri, dördüncü bölümünde "örgüt liderinin İBB Başkanı olduğu dönemde örgütün tıpkı bir ahtapotun kolları gibi ilimiz geneline yayılan eylemleri" benzetmesi yer aldı.

Beşinci bölümde örgütün İBB'ye bağlı iştirak şirketleri eliyle gerçekleştirilen eylemleri, altıncı bölümde örgüt mensubu olan şüphelilerin örgütsel konumlarına dair tahlilleri ve yedinci bölümde ise hakkında kamu davası açılan şüphelilerin üzerine atılı eylemlerle ilgili suç tasnifleri ve sevk maddelerine iddianamede yer verildi.

İddianamede örgütün şeması çizildi

Örgütün şemasının çizildiği iddianamede, "örgüt elebaşı" konumunda şüpheli Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Şüpheliler Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün de "örgüt yöneticisi" olarak şemada gösterildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi

Şemada Ekrem İmamoğlu'na doğrudan bağlı 10 örgüt üyesinin olduğu, 77 örgüt üyesinin Fatih Keleş'e, 35'inin Murat Ongun'a, 8'inin Ertan Yılmaz'a, 7'sinin Hüseyin Gün'e, 6'sının Murat Gülibrahimoğlu'na ve 6'sının Adem Soytekin'e bağlı olduğu gösterildi.

Örgüt elebaşı İmamoğlu'na doğrudan bağlı şüpheliler, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Yakup Öner, Mehmet Pehlivan, Yiğit Oğuz Duman, Cevat Kaya, Seza Büyükçulha ve Baki Aydöner olarak şemada yer aldı.

OKUMA LİSTESİ