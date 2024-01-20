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Gündem
TRT Haber 20.01.2024 08:22

İlk Türk astronot uzayda: Kapsülün 12.19'da kenetlenmesi bekleniyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru ilerliyor. Kapsülün TSİ 12.19'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor. Alper Gezeravcı, uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak.

İlk Türk astronot uzayda: Kapsülün 12.19'da kenetlenmesi bekleniyor

Türkiye'nin uzun süredir beklediği tarihi an gerçekleşti.

İlk Türk astronot Alper Gezeavcı ve 3 takım arkadaşının uzay yolculuğu, 19 Ocak'ta saatler 00.49'u gösterdiğinde başladı.

Dragon kapsülü, uzay istasyonunda 7 astronot tarafından karşılanacak

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülü, Falcon 9 roketi NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nen başarıyla fırlatıldı.

Kapsül, 4 mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştırmak üzere ilerliyor.

Dragon kapsülünün TSİ 12.19'da uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor. Ekip, uzay istasyonundaki 7 astronot tarafından karşılanacak.

Astronotlar uzayda 14 gün geçirecek.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu heyecanla takip edildi
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu heyecanla takip edildi

Gezeravcı ve takım arkadaşları çok sayıda bilimsel deney yapacak

Alper Gezeravcı, süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak.

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.

İlk Türk astronot Gezeravcı'dan kalemle yer çekimi testi
İlk Türk astronot Gezeravcı'dan kalemle yer çekimi testi

Astoronotlar zaman zaman Dünya'ya bağlanıp uzayda yaşadıklarını anlatacak

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak.

Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak.

Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.

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