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TRT Haber 20.01.2024 08:09

Göçmen kaçakçılarına “Kalkan-8” operasyonu: 37 gözaltı

Şanlıurfa ve Adana’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-8” Operasyonlarında 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Göçmen kaçakçılarına “Kalkan-8” operasyonu: 37 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Adana’da 18 ayrı adrese "Kalkan-8" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

Operasyona 48 ekip, 10 özel harekat olmak üzere toplam 199 personel katıldı.

Operasyonda 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Operasyonlarda ele geçirilen termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk lirasına el kondu.

"Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz.Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

 

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