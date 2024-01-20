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Gündem
TRT Haber 20.01.2024 08:22

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

Axiom Space, aralarında Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin halihazırda UUİ’de bulunan Expedition 70 tarafından karşılanmasını canlı olarak yayınladı.

Ax-3 ekibinin operasyonu başarıyla sonuçlandı.

UUİ'de bulunan, misyonları 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronot ve kozmonotları , Ax-3 ekibini, istasyonda karşıladı.

"İstikbal göklerdedir"

Uzay İstasyonu'ndaki karşılama töreninde konuşan Alper Gezeravcı, "Ben de öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi aslında kapıda bekliyorlardı. Çok güzel bir karşılama oldu bizim için. Ben herkese teşekkür etmek isterim. Son 8 aydır devam eden eğitimler için de tüm ortaklarımıza bu güvenli yolculuk için teşekkür ederiz. Türkiye olarak tarihimizde ilk defa uzaya çıktık. Bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir!" dedi.

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından Ax-3 mürettebatını taşıyan araç, TSİ 13.42'de UUİ'ye kenetlenmişti.


Gezeravcı ve takım arkadaşları çok sayıda bilimsel deney yapacak

Alper Gezeravcı, süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu heyecanla takip edildi
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu heyecanla takip edildi

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.

İlk Türk astronot Gezeravcı'dan kalemle yer çekimi testi
İlk Türk astronot Gezeravcı'dan kalemle yer çekimi testi

Astoronotlar zaman zaman Dünya'ya bağlanıp uzayda yaşadıklarını anlatacak

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak.

Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak.

Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.

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