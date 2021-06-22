Türkiye'de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen ve ilki 2019 yılında gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleri 2. kez sahiplerini bulacak.

İlim Yayma Ödülleri öncesinde İstanbul'da basın buluşması gerçekleştirildi.

Toplantıda ödüllerin amacına dair detaylı bilgilendirme yapıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Bir ülkede aslında ilmin, bilimin gelişmesi, bunun araştırmacısı olan, en önde bunun mücadelesini veren akademisyenlerin çalışma şartlarına ve imkanlarına bağlı" dedi.

Çalışmalar, yaklaşık 4 aylık sürede 6 farklı kurul tarafından değerlendirilecek.

"Sosyal Bilimler" ile "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" kategorilerinin her biri için 200 bin lira.

"Büyük Ödül" kategorisi için ise 600 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyon lira para ödülü verilecek.

Üç kategoride verilecek ödüllere akademisyenler, araştırmacılar, toplumda yaygın etki oluşturan kişiler başvurabilecek.

Başvurular, 31 Temmuz'a kadar devam edecek.