İletişim Başkanlığı'ndan seçime özel "Basın İzleme Merkezleri"

Seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Bu seçimler Türkiye kadar uluslararası kamuoyu tarafından da takip ediliyor.

İletişim Başkanlığı da ulusal ve uluslararası basının seçim sürecini rahat bir şekilde takip etmeleri için Ankara ve İstanbul'da basın merkezi kurdu.

Yerli ve yabancı basın mensuplarının, gün içindeki gelişmeler ile sandıklar kapandıktan sonra oy sayım sürecini takip etmesi için açılan merkezde, haber kanallarının yayınları dijital ekrana yansıtılıyor.

Türkiye'nin demokrasi şöleni İletişim Başkanlığı'nın kurduğu basın merkezlerinde yabancı basın mensupları tarafından da ilgiyle ve anlık olarak takip ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Al Jazeera Haber Editörü Abdel Aziz Mogahed, yerel seçimlerin burada geçirdiği 3. seçim olduğunu belirterek, "Bu seçim Arap ülkeleri için ve dünyanın geri kalanı için çok önemli. Gazetecilerin isteyeceği her şey merkezde mevcut, internet gayet iyi kaynaklara rahatça ulaşabiliyoruz, diğer şehirlerdeki bilgilere rahatça ulaşabiliyoruz" dedi.

Ankara ve İstanbul'da kurulan basın merkezlerinde Anadolu Ajansı tarafından sağlanan seçim sonuçlarına dair veriler paylaşılacak. Merkezde basın mensuplarına teknik altyapı, simultane tercüme ve canlı yayın imkanı da var.

[Fotoğraf: AA]

Akademisyenler, kanaat önderleri ve kamu kurum temsilcileri tarafından da ziyaret edilen merkezde, ulusal ve uluslararası basın mensupları seçimin nabzını tutuyor.

Merkez, gün boyunca basın mensuplarının kullanımına açık olacak.

Basın merkezlerinde led ekranlarla oluşturulan Türkiye'nin seçim tarihinin ve demokrasi tecrübesinin anlatıldığı birer sergi de bulunuyor.

Basın merkezleri seçim süresince ulusal ve uluslararası basın mensuplarının kullanımına açık olacak.