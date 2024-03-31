Ankara Seçim Sonuçları (Yerel Seçim 2024 Canlı)

Ankara, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Ankara’da seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. Ankara ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com ‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Ankara Yerel Seçim Sonuçları Canlı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin Ankara seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/ankara/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

TRT Haber, seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkânı buluyor. Ankara seçim sonuçları ve Ankara’da kimin kazanacağı, hangi ilçelerde hangi partinin öne geçtiği gibi tüm bilgilere TRT Haber'den anında ulaşılabiliyor.

Ankara seçim sonuçları son durum için tıklayınız.

Ankara için Yirmi Dört aday yarıştı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ankara'da 4 milyon 304 bin 874 seçmen, 13 bin 275 sandıkta oylarını kullandı. Ankara büyükşehir belediye başkanlığı için 19'u siyasi parti 5'i bağımsız olmak üzere 21 erkek, 3 kadın aday mücadele etti.

Ankara Belediye Başkan Adayları

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri;

AK Parti: Turgut Altınok

İyi Parti: Cengiz Topel Yıldırım

Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar

Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene

Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin

Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak

Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan

Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral

Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal

Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver

Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş

Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan

Ocak Partisi: Murat Yardımcı

Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek

Millet Partisi: Salih Koç

Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı

Saadet Partisi: Cafer Güneş

Vatan Partisi: Utku Reyhan.

Ankara’daki Bağımsız Adaylar

Bağımsız adaylardan da Korkut Cesur, Suat Karaman, Lokman Cengiz, Mustafa Sanğu ve Yunus Murat Güztoklusu listede yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Ankara için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.

Seçim Günü Yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

2019 Ankara Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen Ankara yerel seçim sonuçlarında 3 milyon 263 bin 409 geçerli oy sayıldı. Bu oyların 1 milyon 662 bin 183'ünü (%50,93) Millet İttifakı Adayı Mansur Yavaş, 1 milyon 537 bin 694'ünü (%47,12) Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Özhaseki almıştı.

AK Parti seçimde 19 ilçede ipi göğüslemişti. Ankara seçim sonuçlarına göre en yüksek oy oranına yüzde 73,17 ile Çamlıdere ilçesinde ulaşan AK Parti, Akyurt'ta yüzde 54,46, Altındağ'da yüzde 64,43, Ayaş'ta yüzde 52,07, Bala'da yüzde 60,97, Beypazarı'nda yüzde 48,31, Çubuk'ta yüzde 65,49, Evren'de yüzde 63,88, Güdül'de yüzde 66,40, Haymana'da yüzde 43,60, Kahramankazan'da yüzde 53,31, Kalecik yüzde 60,50, Keçiören yüzde 63,65, Kızılcahamam yüzde 60,28, Mamak yüzde 50,40, Nallıhan yüzde 53,63, Pursaklar yüzde 72,05, Şereflikoçhisar yüzde 57,29, Sincan yüzde 67,60 oy almıştı.

Üç belediyeyi kazanan CHP ise Ankara’da en yüksek oyu yüzde 73,48'le Çankaya'da almıştı. Parti, Elmadağ'da yüzde 51,87, Yenimahalle'de ise yüzde 58,35 oranında oy almıştı. Üç belediyede ipi göğüsleyen MHP ise en yüksek oy oranına yüzde 56,32 ile Polatlı'da ulaşırken, Etimesgut'ta yüzde 49,57, Gölbaşı'nda ise yüzde 54,18 oy almıştı.

[31 mart 2024 mahalli idareler sonuçları]

2023 Ankara Genel Seçim Sonuçları

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Ankara sonuçlarına göre; AK Parti, 25 ilçenin 21'inde en yüksek oy oranına ulaşan parti olmuştu. AK Parti'nin en fazla oy oranını yakaladığı ilçeler yüzde 51,53 ile Çubuk, yüzde 51,07 ile Çamlıdere, yüzde 50,29 ile Akyurt olarak sıralanmıştı.

CHP ise Çankaya, Yenimahalle, Mamak ve Etimesgut ilçelerinde sandıklardan birinci çıkmıştı. CHP, Çankaya'da 54,28, Yenimahalle'de yüzde 34,64, Mamak'ta yüzde 33,88, Etimesgut'ta yüzde 31,71 oy oranına ulaşmıştı.

MHP'nin en fazla oy aldığı ilçeler yüzde 19,92 ile Bala, yüzde 19,66 ile Çamlıdere, yüzde 16,2 ile Kızılcahamam olmuştu.

Başkentte en çok oy oranına ulaştığı Beypazarı'nda yüzde 28,42 oy alan İyi Parti, Nallıhan'da yüzde 18,20, Ayaş'ta yüzde 17,90 oy oranı elde etmişti.

2023 Seçim Sonuçlarına Göre Partilerin Ankara Milletvekili Sayıları

Ankara 1. Bölgede CHP yüzde 41,58, AK Parti yüzde 24,97, İYİ Parti yüzde 12,96 ve MHP yüzde 8,22 oy aldı. Böylece bu bölgede CHP 6, AK Parti 4, İYİ Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı.

Ankara 2. Bölgede AK Parti yüzde 41,73, CHP yüzde 20,67, MHP yüzde 11,98 ve İYİ Parti yüzde 11,51 oy oranına ulaştı. Bu bölgede AK Parti 6, CHP 3, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekilini Meclise taşıdı.

Ankara 3. Bölgede oy oranları, AK Parti'nin yüzde 32,21, CHP'nin yüzde 27,83, İYİ Parti'nin yüzde 13,79 ve MHP'nin yüzde 10,80 olarak kaydedildi. Bu seçim bölgesinde AK Parti 5, CHP 4, İYİ Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı.

Resmi sonuçlara göre Ankara'da AK Parti'den 15, CHP'den 13, İyi Parti'den 5 ve MHP'den 3 isim milletvekili sıralarında yerini almıştı.

Emek ve Özgürlük, Ata ile Sosyalist Güç Birliği ittifakları Ankara'da 3 bölgede de milletvekili çıkaramamıştı.

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

Akyurt seçim sonuçları

Altındağ seçim sonuçları

Ayaş seçim sonuçları

Bala seçim sonuçları

Beypazarı seçim sonuçları

Çamlıdere seçim sonuçları

Çankaya seçim sonuçları

Çubuk seçim sonuçları

Elmadağ seçim sonuçları

Etimesgut seçim sonuçları

Evren seçim sonuçları

Gölbaşı seçim sonuçları

Güdül seçim sonuçları

Haymana seçim sonuçları

Kahramankazan seçim sonuçları

Kalecik seçim sonuçları

Keçiören seçim sonuçları

Kızılcahamam seçim sonuçları

Mamak seçim sonuçları

Nallıhan seçim sonuçları

Polatlı seçim sonuçları

Pursaklar seçim sonuçları

Sincan seçim sonuçları

Şereflikoçhisar seçim sonuçları

Yenimahalle seçim sonuçları