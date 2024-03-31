Eskişehir, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ayşe Ünlüce kazandı.

81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları Canlı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin Eskişehir seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/eskisehir/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

TRT Haber, seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkânı buluyor.

Eskişehir seçim sonuçları son durum için tıklayınız.

[31 mart 2024 mahalli idareler seçimleri]

Eskişehir için Yirmi Bir aday yarıştı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Eskişehir'de 696 bin 60 seçmen, 2 bin 364 sandıkta oylarını kullandı. Eskişehir büyükşehir belediye başkanlığı için 19'u siyasi parti 2'si bağımsız olmak üzere 21 aday mücadele etti.

Eskişehir Belediye Başkan Adayları



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri;

Adalet ve Kalkınma Partisi: İdris Nebi Hatipoğlu

İyi Parti: Melih Aydın

Memleket Partisi: Salih Eskici

Demokratik Sol Parti: Fevzi Öner

Yeniden Refah Partisi: Kadir Çalışıcı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: İzzettin Altun

Türkiye Komünist Partisi: Dursun Alkan

Zafer Partisi: Oğuz Beki

Türkiye Komünist Hareketi: Özge Altay Dede

Bağımsız Türkiye Partisi: Fahri Gürgenburan

Yeni Türkiye Partisi: Enes Aktürk

Cumhuriyet Halk Partisi: Ayşe Ünlüce

Emek Partisi: Hüseyin Öge

Hür Dava Partisi: M. Zülfikar Fırat

Hak ve Özgürlükler Partisi: Semra Günaydın

Millet Partisi: İbrahim Çelik

Demokrasi ve Atılım Partisi: Çelik Erimez

Saadet Partisi: Fesih Bingöl

Vatan Partisi: Raif Eşkinat

Bağımsız Eskisehir: Erol Çoban

Bağımsız Eskisehir: Kasım Karakaş

Eskişehir'deki Bağımsız Adaylar

Bağımsız adaylardan da Erol Çoban ve Kasım Karakaş listede yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Eskişehir için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.

[31 mart 2024 mahalli idareler seçimleri]

Seçim Günü Yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

2019 Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen Eskişehir yerel seçim sonuçlarında 546 bin 265 geçerli oy sayıldı. Bu oyların 285 bin 687'sini (%52,30) Millet İttifakı Adayı Yılmaz Büyükerşen seçimi kazanmıştı. Cumhur İttifakı Adayı Burhan Sakallı ise oyların 246 bin 579'unu (%45,14) almıştı.

AK Parti seçimde 6 ilçede ipi göğüslemişti. Eskişehir seçim sonuçlarına göre en yüksek oy oranına yüzde 65,26 ile Sarıcakaya’da ulaşan AK Parti, Beylikova’da yüzde 64,26, Günyüzü’nde yüzde 50,09, İnönü’de yüzde 41,89, Mihalgazi’de yüzde 53,04, Sivrihisar’da yüzde 48,46 oy almıştı.

Altı belediyeyi kazanan CHP ise Eskişehir’de en yüksek oyu yüzde 60,83’le Mahmudiye’de almıştı. Parti, Alpu’da yüzde 58,42, Han’da yüzde 59,42, Odunpazarı’nda yüzde 48,44, Seyitgazi’de yüzde 52,51, Tepebaşı’nda yüzde 56,27 oranında oy almıştı.

Bir belediyede ipi göğüsleyen MHP ise en yüksek oy oranına yüzde 48,83’le Çifteler’de ulaşırken, Mihalıççık’ta yüzde 39,06 oy almıştı.

2023 Eskişehir Genel Seçim Sonuçları

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Eskişehir sonuçlarına göre; AK Parti, 14 ilçenin 11'inde en yüksek oy oranına ulaşan parti olmuştu. AK Parti'nin en fazla oy oranını yakaladığı ilçeler yüzde 54,48 ile Sarıcakaya, yüzde 54,35 ile Mihalgazi, yüzde 47,86 ile İnönü olarak sıralanmıştı.

CHP ise Han, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde sandıklardan birinci çıkmıştı. CHP, Odunpazarı'nda 36,84, Han'da yüzde 36,16 ve Tepebaşı'nda yüzde 34,57 oy oranına ulaşmıştı.

MHP'nin en fazla oy aldığı ilçeler yüzde 17,16 ile Sivrihisar, yüzde 16,72 ile Çifteler, yüzde 12,98 ile Mihalıççık olmuştu.

Eskişehir'de en çok oy oranına ulaştığı Tepebaşı'nda yüzde 14,91 oy alan İyi Parti, Han'da yüzde 14,19, Odunpazarı'nda yüzde 14,09 oy oranı elde etmişti.

2023 Seçim Sonuçlarına Göre Partilerin Eskişehir Milletvekili Sayıları

Eskişehir'de CHP yüzde 34,05, AK Parti Yüzde 32,45, CHP yüzde 14,01 ve MHP yüzde 7,1 oy aldı.

Böylece bu bölgede CHP 3, AK Parti 2, İyi Parti bir milletvekili çıkardı.

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

Alpu seçim sonuçları

Beylikova seçim sonuçları

Çifteler seçim sonuçları

Günyüzü seçim sonuçları

Han seçim sonuçları

İnönü seçim sonuçları

Mahmudiye seçim sonuçları

Mihalgazi seçim sonuçları

Mihalıççık seçim sonuçları

Odunpazarı seçim sonuçları

Sarıcakaya seçim sonuçları

Seyitgazi seçim sonuçları

Sivrihisar seçim sonuçları

Tepebaşı seçim sonuçları