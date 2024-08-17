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TRT Haber 17.08.2024 23:11

İletişim Başkanlığı'ndan İzmir yangınında çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada "İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntülerin 2017'de ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yangına ait olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan İzmir yangınında çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili açıklama

DMM'nin sosyal medya hesabından, "İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği" öne sürülen görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, 'İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Bahse konu görüntülerin, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2017 yılında meydana gelen yangınlar sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

İletişim Başkanlığı'ndan İzmir yangınında çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili açıklama

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