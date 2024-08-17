Dezenformasyonla mücadele sürüyor

DMM'nin sosyal medya hesabından, "İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği" öne sürülen görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, 'İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Bahse konu görüntülerin, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2017 yılında meydana gelen yangınlar sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu görüntüler, Büyükada Nizam Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap binada yaşanan yangına ait olup ormanlık alanla ilgisi bulunmamaktadır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

"Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu görüntülerdeki yabancı şahısların Ege Denizi'nde botları patlamış, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemişlerdir. Bot, Sahil Güvenlik ekiplerimizin kontrolünde sahile yanaştırılmış, karaya çıkan şahıslar Urla İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanmıştır. Görüntülerdeki şahısların kolluktaki işlemleri devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

DMM, Rusya'dan kiralanan yangın söndürme uçağının İzmir'deki yangına müdahale etmediği iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "14 gün önce Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağının İzmir'deki yangına müdahale etmediği" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "14 gün önce Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağının İzmir'deki yangına müdahale etmediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'dan kiralanan Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı, İzmir'deki yangına müdahalede aktif olarak hizmet vermektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

"Yangınlarla mücadele ve müdahaleye yönelik harcamalar, tasarruf tedbirlerine dahil değil"

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme uçağı alınmıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde, orman yangınlarıyla mücadele ve müdahaleye yönelik harcamaların, tasarruf tedbirlerine dahil olmadığı açıkça belirtilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz."