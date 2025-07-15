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Gündem
AA 15.07.2025 17:02

İletişim Başkanlığından 15 Temmuz'a özel medya programı

İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 14-18 Temmuz'da Ankara ve İstanbul'da kapsamlı medya programı düzenliyor.

İletişim Başkanlığından 15 Temmuz'a özel medya programı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, programa, Türkiye'nin 81 ilinden 81 gazeteci ile 41 ülkeden davet edilen 119 yabancı basın mensubu olmak üzere toplam 200 gazeteci katılıyor.

Program kapsamında şehitlerin hatırası yad edilirken, Türkiye'nin darbe girişimi karşısındaki ortak iradesi vurgulanıyor.

Uluslararası medya temsilcilerine 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki FETÖ ile mücadelenin tüm yönleriyle aktarılmasının amaçlandığı programda, yalnızca bir darbe girişiminin değil, aynı zamanda halkın geleceğine sahip çıkma iradesinin nasıl sergilendiği dünya kamuoyuna anlatılıyor.

İletişim Başkanlığından 15 Temmuz'a özel medya programı

Bu kapsamda, programın Ankara ayağında gazeteciler bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Müze Müdürü Ali Haydar Atalar, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

Ardından TBMM'de düzenlenen anma törenine katılan gazeteciler, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabını izledi ve sonrasında Gazi Meclis'in 15 Temmuz darbe girişiminde hasar alan bölümlerinde incelemelerde bulundu.

İletişim Başkanlığından 15 Temmuz'a özel medya programı

Gazeteciler panele katılacak

Gazeteciler, yarın da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "15 Temmuz Hafıza, Adalet ve Gelecek" paneline katılacak.

Programın İstanbul etabında ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve İstanbul Valiliği ziyaret edilecek, çeşitli bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.

Programa, 81 ilin yanı sıra Macaristan, İsveç, Birleşik Krallık, ABD, Sırbistan, Güney Kore, Azerbaycan, Türkmenistan, Senegal, Etiyopya, Nijerya, Kamerun, Kırgızistan, Malezya, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Kazakistan, Fransa, İsviçre, Almanya, Uganda, Kenya, Gürcistan, Bulgaristan, Avusturya, Burundi, Gambiya, Gana, Tanzanya, Bosna Hersek, Rusya, Özbekistan, Fas, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Katar, Moritanya, Tunus, Lübnan, Kuveyt ve KKTC'den medya mensupları katılıyor.

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