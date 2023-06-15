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Gündem
TRT Haber 15.06.2023 20:31

İletişim Başkanlığı: Zürih'teki alçak eylemleri şiddetle kınıyoruz

İletişim Başkanlığı, Zürih'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif eylemlere sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Bayrağımızı hedef alan alçak eylemlerini şiddetle kınıyoruz" denildi.

İletişim Başkanlığı: Zürih'teki alçak eylemleri şiddetle kınıyoruz

İletişim Başkanlığı, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif eylemler sebebiyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk Bayrağını hedef alan alçak eylemler kınandı. Saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması için talepte bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlarımız marifetiyle olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İsviçre'nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 

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