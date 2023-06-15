İletişim Başkanlığı: Zürih'teki alçak eylemleri şiddetle kınıyoruz

İletişim Başkanlığı, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif eylemler sebebiyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk Bayrağını hedef alan alçak eylemler kınandı. Saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması için talepte bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlarımız marifetiyle olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İsviçre'nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.