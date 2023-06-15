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TRT Haber 15.06.2023 14:57

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Zürih'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokatif gösterinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Diplomatik kaynaklar, Zürih’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma hadisesinin gerçekleşmesi üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bilgisini paylaştı.

Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu provokatif eylemin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu tür provokatif eylemlere müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi, ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.

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