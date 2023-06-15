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Gündem
TRT Haber 15.06.2023 13:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.


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