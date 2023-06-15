Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye’nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum. ???????????????? pic.twitter.com/FClA56D1Ss — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 15, 2023