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TRT Haber 15.06.2023 10:28

Şehit korucunun kanı yerde kalmadı

Cizre'de şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in faili terörist, Mersin'in Akdeniz ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.

Şehit korucunun kanı yerde kalmadı

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