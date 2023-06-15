SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
ÇEVRE
TEKNOLOJİ
GÜNCEL
EĞİTİM
PODCAST
HAVA DURUMU
VIME
TRT'DEN HABERLER
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
KORONAVİRÜS
22.4ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
15.06.2023 10:28
, 15.06.2023 10:30
SON GÜNCELLEME
15.06.2023 10:30
Şehit korucunun kanı yerde kalmadı
Cizre'de şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in faili terörist, Mersin'in Akdeniz ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı
Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Doğu Anadolu'daki 4 ilden 155 bini aşkın kurban sevk edilecek
11:20
Yabancı yatırımlar bu yıl 13,3 milyar dolar seviyesini aşabilir
11:24
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
11:12
Avustralya ve Kanada polisi 1,7 milyar dolarlık metamfetamin ele geçirdi
11:20
Kazaya karışan araç yoldan geçen otomobilin üzerine devrildi
10:56
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 7 ölü
İstanbul’da 4 metrelik pusula denizanası görüntülendi
FOTO FOKUS
Tırın şerit değiştiren otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Şehit korucunun kanı yerde kalmadı
Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
Yine yeni yeniden: ABD-İran bu kez anlaşabilecek mi?