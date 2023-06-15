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Gündem
AA 15.06.2023 13:34

TBMM Başkanı Kurtulmuş Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Anıtkabir'i ziyaret etti
[Fotograf: DHA]

TBMM Genel Kurulunda 7 Haziran'daki seçimle Meclisin 30'uncu başkanı seçilen Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan, Sırrı Süreyya Önder ve diğer Başkanlık Divanı üyeleriyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye geldi.

Kurtulmuş'un, "TBMM Başkanı" yazılı çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Anıtkabir'i ziyaret etti

Mozoleye çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektiren Kurtulmuş ve 28. Dönem 1. Devre Başkanlık Divanı üyeleri, buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Milli Mücadelenin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk.

Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. Dönem Başkanı ve Başkanlık Divanı olarak huzurunuzdayız. Kurucu Meclisimizin ruhunu oluşturan bağımsız Türkiye ideali ve emperyalizmle mücadele azmi temel şiarlarımızdandır. Yetkisini milli iradeden almayan hiçbir güce boyun eğmeme kararlılığımızı bir kere daha beyan ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrının her alanda sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olabilmesi için var gücümüzle çalışacağımızı teyit ediyoruz.

Milletimizin ilelebet payidar olması, devletimizin ilanihaye bekası temel düsturlarımızdandır. Milletimizin huzur ve refah içerisinde yaşamasını temin etmek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek azim ve kararlılığındayız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak demokrasi, milli irade ve hukukun üstünlüğü asli ilkelerimizdir. İstiklalimizi tehdit edecek her türlü girişimin karşısında duracak, milli birlik ve beraberlik bilinciyle ülkemizin topyekun kalkınması yolunda sadakatle yürüyeceğiz. Sizin şahsınızda, yıkıntılar içinden doğrularak diriliş mücadelesini veren silah arkadaşlarınızı, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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Anıtkabir Numan Kurtulmuş TBMM
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