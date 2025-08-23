Açık 30.5ºC Ankara
Gündem
AA 23.08.2025 11:47

İletişim Başkanlığı: Türkiye enerji filosunu genişletmeye devam ediyor

İletişim Başkanlığından, "Türkiye, enerji filosunu genişletmeye devam ediyor. Karadeniz'de ikinci yüzer üretim platformumuz ile ülkemizin enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" açıklaması yapıldı.

İletişim Başkanlığı: Türkiye enerji filosunu genişletmeye devam ediyor
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığı'nın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, enerji filosunu genişletmeye devam ettiği belirtildi.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası geliştirme çalışmalarını Faz-III aşamasına taşıyacak olan yeni yüzer üretim platformu (FPU) temini için Çin menşeli bir firma ile anlaşmaya varılması sonucu platformun inşasına başlandığı anımsatılan açıklamada, "Karadeniz'de ikinci yüzer üretim platformumuz ile ülkemizin enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İletişim Başkanlığı Doğal gaz
