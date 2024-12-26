Çok Bulutlu 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.12.2024 17:57

İletişim Başkanlığı, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu” iddia edilen görüntüleri yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu” iddia edilen görüntüleri yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu” iddiasının gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu” iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerin Pakistanlı bir içerik üreticisi tarafından sosyal medya platformlarında, 'Suudi düğün yemeği büfesi' başlığıyla paylaşıldığı ve Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Görüntülerden alınan bir bölümün, ses eklenerek manipülasyon amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." 

 

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Son Dakika Cumhurbaşkanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Patrik Bartholomeos'u kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:06
Bakan Yumaklı: 2025'te 135 milyar lira destek ödemesi yapacağız
18:50
Rusya, Karadeniz sahilindeki petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan etti
18:47
İkinci el araç satışında yeni dönem
18:41
Borsa günü yükselişle tamamladı
17:51
Ermenek Barajı ve HES trali ekonomiye 30 milyar lira katkı sağladı
17:40
Hamas: İsrail'in gazetecileri öldürmesi, basını korkutmayı hedefleyen bir savaş suçudur
Tarihin en ölümcül tsunamisinin 20'nci yıl dönümü
Tarihin en ölümcül tsunamisinin 20'nci yıl dönümü
FOTO FOKUS
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ