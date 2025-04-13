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Gündem
AA 13.04.2025 23:00

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ADF'deki konuşmasını kitaplaştırdı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu (ADF) açılış konuşmasını kitaplaştırdı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ADF'deki konuşmasını kitaplaştırdı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu'nun yine küresel diplomasinin önemli buluşma noktalarından biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin önemli marka değerlerinden olan, barış diplomasisi açısından kritik öneme sahip ADF'ye bu yıl 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı, 64 bakan, 46 ülkeden 1000'e yakın basın mensubu olmak üzere 6 binden fazla kişinin katıldığına dikkati çeken Altun, "Bugün, dünyanın belki de hiç olmadığı kadar barışa, adalete ve huzura ihtiyacı var. Uluslararası kuruluşlar, ülkeler ve insanlık olarak sorumluluklarımız büyük" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın sözleri tüm insanlık için önemli mesaj niteliği taşımakta"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ADF kapsamında tüm dünyaya verdiği mesajların, başta Gazze olmak üzere, dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet eden çağrılarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında vurguladığı 'Biz artık çatışmanın değil uzlaşmanın, ayrışmanın değil ittifakın; kan, gözyaşı, acı ve gerilimin değil refahın ve istikrarın egemen olduğu bir bölge görmek, böyle bir dünyada yaşamak, evlatlarımıza böyle bir dünya bırakmak istiyoruz.' gibi sözleri tüm insanlık için önemli bir mesaj niteliği taşımaktadır. Yine 'Dünya beşten büyüktür, çünkü insanlık beşten büyüktür' sözleri dünya barışı ve güvenliğini tehdit eden olaylara karşı aksiyon alamayanlar açısından oldukça anlamlıydı. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Forum kapsamında tüm dünyaya verdiği mesajlarını, başta Gazze olmak üzere, dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet eden çağrılarını kitaplaştırdık."

Eserin "Daha adil bir dünyanın mümkün" olduğu hakikatini en veciz biçimde ortaya koyduğunu belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu eser; dünyada barışın, adaletin ve huzurun tesisi için izlenmesi gereken yolu da açıkça ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vizyonunu yansıtan hitabının gelecek nesillere de rehberlik etmesi adına kayıt altına alan bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, Antalya Diplomasi Forumu'nun bölgesel ve küresel barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını temenni ediyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı Antalya Diplomasi Forumu
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