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Gündem
TRT Haber 14.04.2025 22:54

İletişim Başkanlığı "bazı liselerde öğretmenlerin açığa alındığı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı, bazı liselerde öğretmenlerin açığa alındığı veya işten çıkarıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı "bazı liselerde öğretmenlerin açığa alındığı" iddiasını yalanladı

Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapıldı. Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada paylaşılan "Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı, işten çıkarıldı" şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Bahse konu öğretmenlerin açığa alınması ve işten çıkarılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi.

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Açıklamada, "İddiaya konu proje okulları için görevlendirmeler; en az dört, en fazla sekiz yıl süreli olarak planlanmaktadır. Süre bitiminde yeniden değerlendirme yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

 

Bu kapsamda görev süresi dolan tüm öğretmen ve yöneticilere bakanlık tarafından 10 okul tercih etme hakkı verildiği ve 8 Nisan 2025 tarihinde de yerleştirme sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Öğretmenlerin özlük hakları ve kariyer basamakları ile ilgili herhangi bir mağduriyetin de söz konusu olmadığı belirtildi. 

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