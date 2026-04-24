İletişim Başkanı Duran'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

1915'te Çanakkale'de sergilenen eşsiz direnişin, bir milletin onurunu, inancını ve bağımsızlık azmini tüm dünyaya ilan ettiği büyük bir iradenin eseri olduğunu ifade eden Duran, "O gün verilen mücadele, yalnızca cephede kazanılmış bir zafer değil; milletimizin karakterini ve kararlılığını ortaya koyan unutulmaz bir dönüm noktasıdır." dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümünde, milletin hafızasında derin izler bırakan bu tarihi mücadelenin anlamı ve bıraktığı mirası bir kez daha hatırladıklarını aktaran Duran, "Çanakkale, adı anıldığında dahi yüreklerde aynı duyguyu uyandıran, nesilden nesile aktarılan bir şuuru ifade eder. Bu şuur; birlik olmanın, vatan söz konusu olduğunda tek yürek hâline gelmenin en güçlü ifadesidir. Bugün bizlere düşen, bu yüksek ruhu diri tutmak; ecdadımızın emanetine aynı sorumluluk bilinciyle sahip çıkmaktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum." dedi.