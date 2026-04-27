Gündem
TRT Haber 27.04.2026 17:37

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, dönüşümün öncülerinden biri olmaya kararlıdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Değişimi yönetenler, geleceği şekillendirenler olacaktır. Türkiye, insan odaklı vizyonuyla bu dönüşümün öncülerinden biri olmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, dönüşümün öncülerinden biri olmaya kararlıdır

İletişim Başkanı Duran NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "OECD 2026 Beceriler Zirvesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede "hızla değişen dünyanın artık herkesin hayatını doğrudan etkilediğine" dikkati çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve yapay zekâ ile birlikte hayatın her alanında köklü bir dönüşüm yaşandığını belirten Cumhurbaşkanımız, mesleklerin değiştiğini, yeni iş alanlarının ortaya çıktığını ifade etti. Bu sürecin durdurulamayacağını, önemli olanın süreci doğru okuyup yönlendirmek olduğunu vurguladı. İş hayatındaki dönüşümün merkezinde insan kaynağının bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanımız, nitelikli birey yetiştirmenin ve eğitimin stratejik önemine dikkat çekti. Bilginin yalnızca öğrenilmesinin değil, kullanılmasının ve geliştirilmesinin fark oluşturduğunu ifade etti.

Gençlerin ve kadınların bu dönüşümün dışında kalmaması gerektiğini vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin kapsayıcı politikalarla yoluna güçlü şekilde devam ettiğini belirtti. Biliyoruz ki değişimi yönetenler, geleceği şekillendirenler olacaktır. Türkiye, insan odaklı vizyonuyla bu dönüşümün öncülerinden biri olmaya kararlıdır."

ETİKETLER
Burhanettin Duran
