Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.10.2025 14:57

İletişim Başkanı Duran: PKK’nın açıklaması 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "PKK’nın bugünkü açıklaması, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır. Bu yeni adım, bütün unsurlarıyla PKK’nın silah bırakması hedefi doğrultusunda gerçekleşen olumlu bir gelişmedir." dedi.

İletişim Başkanı Duran: PKK’nın açıklaması 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "PKK'nın bugünkü açıklaması, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır. Bu yeni adım, bütün unsurlarıyla PKK'nın silah bırakması hedefi doğrultusunda gerçekleşen olumlu bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Duran, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"PKK'nın bugünkü açıklaması, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır. Bu yeni adım, bütün unsurlarıyla PKK'nın silah bırakması hedefi doğrultusunda gerçekleşen olumlu bir gelişmedir. 'Terörsüz Türkiye' süreci Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu kararlı ve cesur liderlik sayesinde sürdürülmektedir.

Gayemiz, ülkemiz içinde huzur ve güvenliği tahkim etmek, bölgemizde ise barış ve istikrarı kalıcı hale getirmektir. Bölgemizde meydana gelen gelişmeler ve küresel ölçekte artan belirsizlikler, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yeni sorumluluklar yüklemektedir. 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' politikalarını kararlılıkla sürdürmek hem bu sorumlulukları yerine getirmek hem de 'güçlü Türkiye' idealine yürümek için vazgeçilmez önemdedir."

ETİKETLER
Son Dakika Burhanettin Duran PKK/KCK Terörsüz Türkiye
Sıradaki Haber
Başsavcılık: Hüseyin Gün hakkında FETÖ'den takipsizlik verildiği iddiası doğru değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:06
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
14:39
Gazze Mahkemesi: Batılı hükümetler İsrail'in soykırımında suç ortağı
14:25
Fransa'da Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı
14:16
Başsavcılık: Hüseyin Gün hakkında FETÖ'den takipsizlik verildiği iddiası doğru değil
15:13
İşgalci İsrailliler, 70 yaşındaki Filistinli kadın ile damadına saldırdı
13:42
1,9 milyon kişi eski tip ehliyet kullanıyor: Son tarih 31 Ekim
21 yıl önce batan Monem gemisi dalgıçların gözdesi oldu
21 yıl önce batan Monem gemisi dalgıçların gözdesi oldu
FOTO FOKUS
Hatay'da başıboş köpekler korku saçıyor
Hatay'da başıboş köpekler korku saçıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ