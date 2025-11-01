Açık 10.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 01.11.2025 19:22

İletişim Başkanı Duran: Ortak geleceğimizi inşa etmeye kararlıyız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa ile TRT World Forum kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

İletişim Başkanı Duran: Ortak geleceğimizi inşa etmeye kararlıyız

Duran, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler çerçevesinde, medya ve iletişim alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Dezenformasyonla mücadele, bölgesel istikrar ve Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması için ortak adımları ele aldık. Tarihsel bağlarımız ve ortak geçmişimiz, Suriye halkıyla dayanışmamızın en güçlü dayanağıdır. Bu anlayışla işbirliklerimizi derinleştirerek ortak geleceğimizi inşa etmeye kararlıyız."

