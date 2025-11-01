Açık 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.11.2025 18:15

İletişim Başkanı Duran, Gazze'de görev yapan gazetecilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de görev yapan gazeteciler Sami Shehada, Sami Barhoom, Wael Dahdouh, Mahmoud Nizar Alsaadawi ve Mücahit Aydemir ile görüştü.

İletişim Başkanı Duran, Gazze'de görev yapan gazetecilerle bir araya geldi

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de görev yapan gazetecilerle TRT World Forum kapsamında İstanbul'da görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kıymetli gazetecilerimizin cesareti ve fedakarlığı, insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir"

"Filistin'de yaşanan gelişmeleri tüm zorluklara rağmen uluslararası kamuoyuna aktarmak için gösterdikleri gayret, hakikatin izini sürmenin ne kadar önemli ve onurlu bir sorumluluk olduğunu ortaya koymaktadır. Zor şartlar altında görevlerini ifa eden kıymetli gazetecilerimizin cesareti ve fedakarlığı, insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. Onların tanıklıkları, tarihin hafızasında daima yerini koruyacaktır."

ETİKETLER
Burhanettin Duran Gazze İletişim Başkanlığı TRT World Forum
Sıradaki Haber
Bakan Kurum: Ne milletimiz ne de biz tüm yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Antalya'da safari aracı devrildi: 9 turist yaralandı
17:23
Türkiye'den çıkan piko uydu takımı yarın uzaya fırlatılacak
17:21
Yolcu Taşıma Platformu ile kesilen tren biletleriyle 3 bin ağaç kurtuldu
17:23
Bakan Kurum: Ne milletimiz ne de biz tüm yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
17:16
Antalya Kültür Yolu Festivali başladı
17:14
e-İhracat Zirvesi'nin ikincisi Ankara'da düzenlenecek
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
FOTO FOKUS
Yahudi tarihçi: İsrail'in ateşkes sicili hep kötü oldu
Yahudi tarihçi: İsrail'in ateşkes sicili hep kötü oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ