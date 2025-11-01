Bakan Uraloğlu: Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donatıyoruz

Burdur Valiliği ziyaretinde Vali Tülay Baydar Bilgihan tarafından karşılanan BUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından MHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra standardı yükseltilen Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nun resmi açılış törenine katılan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, turkuaz rengi suyu ve beyaz kumları ile adeta cennetten bir köşeyi andıran Salda’yı bağrında taşıyan Burdur'un tarım ve hayvancılığın en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Burdur'un AK Parti hükümetleri nezdinde ayrı bir yeri olduğunu belirten Uraloğlu, "İlimizin tarım, turizm, sanayi ve ticaret faaliyetlerini geliştirmek için birçok projeyi hayata geçirdik. Bugün de burada 92 kilometrelik Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu ile tarımın, turizmin ve ticaretin kalbine giden yeni bir yolu açıyor, bu kadim topraklara, yeni bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"Burdur'un bereketini Akdeniz'e ve Türkiye'nin geleceğine taşıyoruz" diyen Uraloğlu, "Aziz milletimizin ortaya koyduğu ve yürekten sahiplendiği bir gerçekle, her zaman ki gibi yaparsa yine AK Parti yapar mantığıyla yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım imkanı tesis ettik"

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de kara yollarını, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir yapı taşı olarak gördüklerini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen 23 yıllık dönemde, kara yolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla, ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donatıyoruz. Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak, doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım imkanı tesis ettik. Bu yatırımlarımız, sanayi üretiminin hızlanmasını, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını ve turizm faaliyetlerinin artmasını sağlıyor."

"Yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız"

Bakan Uraloğlu, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu’yu birbirine bağlayan stratejik koridorlarda yer alan Burdur’un ulaşım ve iletişim altyapısına son 23 yılda 23 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, 2002 yılında 47 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 280 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu olmayan Burdur'a 427 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol kazandırarak, Burdurluları yollarda güven ve konforla tanıştırdıklarını ifade eden Uraloğlu, Burdur-Antalya Yolu, Hacılar-Yeşilova Yolu, Altınyayla-Gölhisar Yolu, Çavdır-Gölhisar Yolu, Çeltikçi-Ağlasun Yolu ve Bucak Sanayi Köprülü Kavşakları gibi önemli karayolu projelerini tamamladıklarını kaydetti.

Uraloğlu, 8 ayrı kara yolu projesinin çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burdur’da hayata geçirdiğimiz en önemli projelerimizden biri de hiç şüphesiz açılışı için bir araya geldiğimiz Burdur–Tefenni–Çavdır yolumuzdur. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe hizmet veren 92 kilometrelik güzergahın tamamını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik. Yol bünyesinde ayrıca 61 metrelik Suludere Köprüsü, 35 metrelik Badarmit Köprüsü ve 123 metrelik Karaçal Köprüsü’nü de inşa ettik. Hizmete sunduğumuz bu yolumuz sayesinde, 70 dakika süren seyahat süresini yaklaşık 50 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 527 milyon lira, akaryakıttan ise 304 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 18 bin 439 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız."

"Büyüme stratejimizi her geçen gün büyütüyoruz ve sürdürüyoruz"

Uraloğlu, hizmete açılan yol ile İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu üzerinden ülkenin güneybatısında yer alan Antalya ve Muğla gibi önemli turizm merkezlerine erişim sağlayan güzergahtaki ulaşım standardını da yükselttiklerini dile getirdi.

Yolu kullanan sürücü ve yolculara hızlı, güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunduklarını belirten Uraloğlu, "Proje ile ayrıca, Akdeniz ile iç kesimler arasında tarım ve hayvancılığa dayalı ticari faaliyetlerin daha ekonomik yapılmasını sağlayan önemli bir ulaşım ve nakliye koridoru daha oluşturduk." dedi.

Uraloğlu, Burdur'un bereketli topraklarını Akdeniz sahilleriyle buluşturan yolun, sadece ulaşım değil, aslında bir kalkınma hamlesi olduğunu, yerel ekonomiyi canlandırarak, çiftçilerin, iş adamlarının ve esnafın yüzünü güldüreceğini ve turizm sezonunu uzatacağını ifade etti.

Burdur'un ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getiren Uraloğlu, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi her geçen gün büyütüyoruz ve sürdürüyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve protokol üyeleri tarafından yolun açılış kurdelesi kesildi.

TOGG'un yeni sedan modeli T10F ile yolda test sürüşü yapan Bakan Uraloğlu, sürüşün ardından "Yeni yolumuzu yeni otomobilimiz ile test ettik." dedi.

Açılış törenine Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur Milletvekilleri Mustafa Oğuz ve Adem Korkmaz, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.