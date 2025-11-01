Erdoğan: Önce terörsüz Türkiye'ye, sonra terörsüz bölge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Aziz milletim, kıymetli İstanbullular, istikbalimizin teminatı sevgili gençler, muhabbetle selamlıyorum. Kubbelerinde kutlu fethin yankıları duyulan, kıtaları, denizleri, gönülleri birleştiren bu nadide şehirde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 16 milyon vatandaşımın her birine, Şehr-i İstanbul'un havasını soluyan tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bizleri yine muhabbetle bağrına basan, coşkusuyla ümitlendiren genç kardeşlerime canıgönülden teşekkür ediyorum.

Gençler, edebiyatımızın en büyük deryalarından merhum Yahya Kemal Beyatlı, İstanbul'u "Aşkın Şeref Diyarı" olarak tarif ediyor. Biz de İstanbul'a olan derin aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihi yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul'umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz.

Birazdan yapımı tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin, bu devasa eserin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Denizle toprağın visale erdiği bu muhteşem şehri yeşilin bin bir tonuyla, ağaçlarla, bahçelerle, renk renk çiçeklerle donatmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız.

Yeni millet bahçemizle şehrimize nefes aldıracak, İstanbul'un çehresini güzelleştirecek, dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız. Çevre Bakanlığımızı, TOKİ'mizi, yüklenici firmamızı, işçisinden mimar ve mühendisine şehre imzamızı attığımız bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Daha nice eserleri, nice hizmetleri İstanbul'umuzla, 81 vilayetimizin tamamıyla buluşturmayı Mevla bizlere inşallah nasip eylesin diyorum.

Sevgili İstanbullular, bakınız burada çok önemli bir hususu sizlerle paylaşmak isterim. Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de ruhu vardır. Tabiatıyla, mimari dokusuyla, kültürel zenginliği ve tarihi kimliğiyle şehirler yaşayan varlıklardır. Şehirlerde insanı okursunuz, maziyi görürsünüz, bugünü anlarsınız. Merhum Nurettin Topçu üstadımız bu gerçeği şöyle dile getirmiştir: "Bir belde bir manadır. Şehir bir insandır. Onda bir insan çehresi görünür, bir ruh saklanır, bir kalp çarpar."

Bu ruhu, bu kalbi, bu çehreyi Bağdat'tan Kahire'ye, Üsküp'ten Bursa'ya, Semerkant ve Buhara'dan Beyrut'a medeniyet bahçemizin her köşesinde çok net bir şekilde görebilir, duyabilir, hissedebilirsiniz. Yine bizim medeniyet tasavvurumuzda insanı şehir, şehri de insan olmadan tahayyül edemezsiniz. Bunlar iç içe geçmiş, birbiriyle adeta bütünleşmiş kavramlardır.

Biz şuna inanıyoruz; sadece betondan ibaret bir şehir ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Sadece asfalttan, demirden müteşekkil bir şehir mekanik bir şehirdir. Çünkü bir şehri şehir yapan binalar, yollar, köprüler değildir. Bunlar tabii ki önemlidir, tabii ki vazgeçilmezdir ama asıl olan insandır, insan. Bir şehri şehir yapan, orada yaşayanların huzuru ve güvenliğidir. İnsan, yaşadığı yere bir değer katıyor, en azından aldığı kadarını şehrine geri veriyorsa şehrini mamur ediyor demektir. Eğer kişi yaşadığı şehri sadece tüketiyor, sadece kirletiyorsa o kişi şehrine ihanet ediyor demektir. Merhum Turgut Cansever'in söylediği gibi, "Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil inşa ettiğiniz şehri tahrip eder." İşte bunun için ecdat asırlar boyunca bir yandan şehirleri imar ederken, diğer yandan da nesilleri inşa etmiştir.

Kardeşlerim, ecdadımızın inşa ettiği, yaşadığı, ilham aldığı o güzel şehirleri aynı şekilde imar etmek için canla başla çalışıyoruz. Hem İstanbul'u hem de diğer illerimizi mamur ediyor, eksiklerini gideriyor, yatırımlarımızla sorunlarına çözüm buluyoruz. Bu konuda asla siyasi ayrımcılık içinde değiliz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. Şunu herkes bilsin ki, İstanbul bizim gözbebeğimizdir. Şunu herkes bilsin ki bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil.

Ayrıntılar geliyor...