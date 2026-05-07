Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.05.2026 20:30

İletişim Başkanı Duran: Karşılıklı iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Bu mutabakat ile dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, karşılıklı iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: Karşılıklı iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz
[Fotoüraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, Türkiye ve Cezayir arasında dezenformasyonla mücadele alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin paylaşımda bulundu.

Dezenformasyonla mücadelede uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun'un huzurlarında, Cezayir Dışişleri Bakanı Sayın Ahmed Attaf ile birlikte, Medyada Dezenformasyonla Mücadele Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bu mutabakat ile dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, karşılıklı iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz."

Burhanettin Duran, bu iş birliğinin, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Cezayir arasındaki güçlü ilişkilere katkı sunacağına inandığını belirterek, her iki ülke için hayırlı olmasını diledi.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
Sıradaki Haber
Mescid-i Aksa İmamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İslam dünyasını yakınlaştırma çabasını övdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:51
BAE, İran saldırılarının yol açtığı zararların belgelenmesi için komite kurdu
20:50
ABD istihbaratına göre İran, Trump'ın Hürmüz ablukasına aylarca dayanabilir
20:46
Bakan Bolat: Tercihli Ticaret Anlaşması'nın en kısa sürede imzalanması yönünde mutabakata vardık
20:42
Fahiş site aidatlarının önüne geçecek düzenlemeler yasalaştı
20:53
Türkiye ile Cezayir arasında anlaşmalar imzalandı
20:37
İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildiği bildirildi
Başkent'te Sakura zamanı
Başkent'te Sakura zamanı
FOTO FOKUS
Nükleer savaş riski artıyor mu?
Nükleer savaş riski artıyor mu?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ