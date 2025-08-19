Az Bulutlu 29.3ºC Ankara
Gündem
AA 19.08.2025 12:16

İletişim Başkanı Duran: Hakaret dilinden Özel’in bir an önce kurtulması gerekiyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Herkesin aynı şiddetle kınaması gereken mevcut hakaret dilinden Özgür Özel’in bir an önce kurtulması gerekiyor. Tarih, bu tip öfke ve hezeyan içinde söylenen sözlerin ayıbını yıllarca sırtında taşımış siyasetçilerle doludur. Halkımız bu üsluba hiçbir zaman prim vermemiştir" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Duran: Hakaret dilinden Özel’in bir an önce kurtulması gerekiyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, siyasette fikrin, projenin ve çözüm önerilerinin bittiği yerin her zaman öfke, hakaret ve hadsizliğin başladığı nokta olduğunu belirtti.

Bu şekilde hareket edenlerin, kendi tabanlarının ve kamuoyunun da bir genel başkandan bu gibi sözleri dinleme beklentisi içinde olduğu gibi bir yanılgıya kapıldığını, dolayısıyla kendi seçmenine ve tabanına bu seviyesizliği layık gördüğünü vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Son günlerde girdiği siyasi darboğaz ve çözülmeyi de CHP Genel Başkanı bu üslupla yönetmeye çalışıyor. Hakaretlere dayalı 'negatif siyasetin dibi' durumunun kabul edilemez ve sürdürülemez olduğu herkesin malumudur. Sayın Cumhurbaşkanımız hep milletimizin iradesine dayalı bir siyaset yürütmüştür. Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza her seçimde göstermiş olduğu teveccühün kaynağı budur. Bu bütünleşme, Türkiye tarihinde çok az lidere nasip olmuştur. Hakaret diline savrulanların kavrayamadığı şey, işte tam da bu hakikattir. Herkesin aynı şiddetle kınaması gereken mevcut hakaret dilinden Özgür Özel'in bir an önce kurtulması gerekiyor. Tarih, bu tip öfke ve hezeyan içinde söylenen sözlerin ayıbını yıllarca sırtında taşımış siyasetçilerle doludur. Halkımız bu üsluba hiçbir zaman prim vermemiştir."

Burhanettin Duran CHP İletişim Başkanlığı Özgür Özel
