Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.04.2026 10:43

İletişim Başkanı Duran: Dijital alanda hakikati esas alan bu yaklaşımı kararlılıkla sürdüreceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, artık yalnızca teknolojiyi kullanan değil, onu doğru veriyle besleyen ve yön veren bir irade ortaya koyuyor. Dijital alanda hakikati esas alan bu yaklaşımı kararlılıkla sürdüreceğiz!" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Paylaşımında, "Dijital egemenliğimizi “Yapay Zekâ Kalkanı” yaklaşımıyla güçlendiriyoruz" ifadelerini kullanan Duran, "Dezenformasyonla mücadelede kamuda öncü bir adım atıyor, yapay zekâ sistemlerinin güvenilir bilgiyle beslenmesi için yeni bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

 

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ay hazırladığımız veri setleriyle, beş farklı büyük dil modeli üzerinde kapsamlı testler gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz bulgular, küresel yapay zekâ modellerinin dezenformasyona karşı direnç bakımından hâlâ geliştirilmesi gereken yönleri bulunduğunu ortaya koydu.

Bu çerçevede, Dezenformasyonla Mücadele Bültenlerimizi büyük dil modelleri için temel ve güvenilir bir başvuru kaynağı haline getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız yapay zekâ sistemlerinin, doğrulanmamış iddiaları tekrar etmesini ve dayanağı zayıf verilerle yönlendirilmesini önlemek; ilgili başlıklarda teyit edilmiş bilgiye doğrudan erişimini güçlendirmektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, artık yalnızca teknolojiyi kullanan değil, onu doğru veriyle besleyen ve yön veren bir irade ortaya koyuyor. Dijital alanda hakikati esas alan bu yaklaşımı kararlılıkla sürdüreceğiz!"
 

ETİKETLER
Burhanettin Duran Dezenformasyon Dijital Çağ Dijital Dönüşüm İletişim Başkanlığı Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye rekor proje desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Darphane 5 milyondan fazla altın bastı
11:19
3 ayda 168 bin trafik kazası, 561 can kaybı
11:18
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet
11:06
Gülistan Doku soruşturması: 13 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor
10:54
Katil İsrail, 28 Şubat'tan bu yana Gazze'de 241 Filistinliyi daha öldürdü
10:45
İmamoğlu Suç Örgütü davasında 22. oturum
Karagöl Sahara Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü
Karagöl Sahara Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü
FOTO FOKUS
Park halindeki araçlara saldıran şüpheli tutuklandı
Park halindeki araçlara saldıran şüpheli tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ