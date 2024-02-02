Duman 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.02.2024 15:11

İletişim Başkanı Altun'dan yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Altun'dan yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin çok önemli bir değerini, Alev Alatlı Hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci Alev Alatlı, entelektüel birikimi, bu topraklara olan sevgisi, medeniyet değerlerimize olan inancıyla fikir ve sanat hayatımızda çok önemli izler bıraktı. Ahirete irtihal eden Sayın Alev Alatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Fahrettin Altun, paylaşımında, yazar Alatlı'nın fotoğrafına da yer verdi.

Alev Alatlı hayatını kaybetti
Alev Alatlı hayatını kaybetti

ETİKETLER
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim en büyük yoldaşımız milletimizin bizatihi kendisidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:19
Cumhur İttifakı'nın Bursa adayları belli oldu
16:04
Bakü: AB'nin Ermenistan'a yönelik askeri yardımları bölgesel barışa zarar veriyor
15:57
Galaksiler arası yolculuk teorileri insanlığı Samanyolu'nun ötesine taşımayı hedefliyor
15:51
ABD'li senatörler, Macaristan'ı İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamaya çağırdı
15:51
Alevlerin üzerine düşen işçiler, kepçeyle atılan toprağın altında kaldı
15:46
Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da 7 bin yeni yasa dışı konut inşa planını kınadı
Kars'ta karla kaplı köylerdeki besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor
Kars'ta karla kaplı köylerdeki besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor
FOTO FOKUS
Gazzeli Newton, çadırı karanlıktan kurtardı
Gazzeli Newton, çadırı karanlıktan kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ