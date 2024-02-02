İletişim Başkanı Altun'dan yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin çok önemli bir değerini, Alev Alatlı Hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci Alev Alatlı, entelektüel birikimi, bu topraklara olan sevgisi, medeniyet değerlerimize olan inancıyla fikir ve sanat hayatımızda çok önemli izler bıraktı. Ahirete irtihal eden Sayın Alev Alatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Fahrettin Altun, paylaşımında, yazar Alatlı'nın fotoğrafına da yer verdi.