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Gündem
TRT Haber 02.02.2024 13:57

Alev Alatlı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Alev Alatlı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar Alev Alatlı'nın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Alatlı'nın bir süredir tedavi altında olduğunu belirten Koca, "Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım." dedi.

Yazar Alatlı'nın fikir ve sanat hayatının büyük isimlerinden olduğunu vurgulayan Koca, "2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Altun: Fikir ve sanat hayatımızda çok önemli izler bıraktı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin çok önemli bir değerini, Alev Alatlı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Altun, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci Alev Alatlı; entelektüel birikimi, bu topraklara olan sevgisi, medeniyet değerlerimize olan inancıyla fikir ve sanat hayatımızda çok önemli izler bıraktı. Ahirete irtihal eden Sayın Alev Alatlı'ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

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