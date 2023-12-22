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Gündem
AA 22.12.2023 23:19

İletişim Başkanı Altun'dan şehit askerler için taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

İletişim Başkanı Altun'dan şehit askerler için taziye mesajı

İletişim Başkanı Altun, şehit askerler için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, mesajında şunları söyledi:

"Pençe harekât bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum.

Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum.

Aziz milletimizin kahraman evlatlarının gayretiyle, son terörist de etkisiz hale getirilene kadar Türkiye’nin terörle mücadelesi devam edecektir.

Milletimizin başı sağolsun." 

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