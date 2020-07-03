İletişim Başkanı Altun'dan Sakarya'daki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sakarya Hendek'te meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileğinde bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Altun, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şunları söyledi:
"Sakarya Hendek’te meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımız, yaşanan elim hadiseyle yakından ilgilenmekte ve devletimizin tüm kurumları eşgüdüm içerisinde büyük bir özveriyle çalışmaktadır."
Sakarya Hendek’te meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımız, yaşanan elim hadiseyle yakından ilgilenmekte ve devletimizin tüm kurumları eşgüdüm içerisinde büyük bir özveriyle çalışmaktadır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 3, 2020
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