İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Altun, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şunları söyledi:

"Sakarya Hendek’te meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımız, yaşanan elim hadiseyle yakından ilgilenmekte ve devletimizin tüm kurumları eşgüdüm içerisinde büyük bir özveriyle çalışmaktadır."