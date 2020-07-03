AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için. Tüm imkanlar fabrikada çalışan kardeşlerimiz için seferber edildi. Allah onları muhafaza etsin. Allah yardımcımız olsun."

Dualarımız canlarımızla...#SakaryaHendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun.



Tüm dualar ve gayretler onlar için... — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 3, 2020

Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya Hendek'te meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerim. Dualarımız, kalbimiz Sakarya'da." ifadelerini kullandı.

Sakarya Hendek'te meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerim. Dualarımız, kalbimiz Sakarya'da. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 3, 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından, "Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada can kaybı olmaması en büyük temennimiz. Devletimizin tüm imkanları ve dualarımızla işçi kardeşlerimizin yanındayız. " mesajını paylaştı.