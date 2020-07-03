Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 11.15 sularında Sakarya ili Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, bölgeye, Sakarya AFAD’dan 29 personel ve 7 araç, Sağlık Bakanlığı’ndan 64 ambulans, 9 UMKE, 2 helikopter ambulans ile İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildiği ifade edildi.

Olası ihtiyaç durumunda görev almak üzere Bursa, Kocaeli, Düzce, İstanbul ve Bolu AFAD ekiplerinin de teyakkuz haline geçirildiği, patlama sonrasında meydana gelen yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği kaydedildi.

'Radyasyon kaynağı bulunmamaktadır'

Yapılan açıklamada ayrıca, meydana gelen kazanın endüstriyel bir kaza olduğu ve fabrikada yapılan ölçümlerde herhangi bir radyasyon kaynağının bulunmadığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı patlama için harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak bölgeye gönderdik." dedi.