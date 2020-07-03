Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonlarda görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Buna göre 90 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez, eski Albay Muhammet Tanju Poshor ile eski Yarbay Emin Güven'in bu suçla birlikte "cumhurbaşkanına suikast" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasında 134 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan 20'şer yıla kadar hapsi istendi.

Savcı, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın çeşitli suçlardan 1512 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'in ağırlaştırılmış müebbet ve 1512 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, TRT binasını işgal eden eski albay Muhammet Tanju Poshor hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1512 yıl hapis cezası istedi.

Savcı mütalaasında, 9 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisini isterken çoğu er 264 sanığın ise beraatını talep etti.