Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de Levent Camii Temel Atma Töreni’nde "Kimsenin bizim ibadethanemize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Levent Camisi'nin İstanbul'a, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum.

(Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama) Yangın şu anda kontrol altına alındı, can kaybının artmamasını umuyoruz.

Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur. Ülkemize yönelik ithamlar egemenlik haklarımıza saldırı anlamı taşımaktadır.

Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik hakkımıza saldırı anlamını taşımaktadır. Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanların ve diğer dini inançlara mensup olanların da hakkını hukuku korumaya devam edeceğiz.

Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanların ve diğer dini inançlara mensup olanların da hakkını hukuku korumaya devam edeceğiz. Bu cami inşallah İstanbul'un cami zenginliğini bir adım daha öteye taşıyacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki camiye "Barbaros Hayrettin Paşa" adını verdiklerini açıkladı.