Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 12:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye sert tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 1915 olaylarıyla ilgili yapılan açıklamaya sert tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır" sözlerine yer verdi.
HDP'ye "Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur" sözleriyle sert çıktı.
Altun, HDP'nin tarihinin bölücü terör örgütü PKK'nın tarihi olduğunu söyledi, "Sizi aziz milletimize havale ediyoruz" mesajını paylaştı.
Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 24, 2021
Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur.
Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir!
Sizi aziz milletimize havale ediyoruz... pic.twitter.com/RaGuRTdpSA
Etiketler: Fahrettin Altun HDP PKK/KCK
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