İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır" sözlerine yer verdi.

HDP'ye "Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur" sözleriyle sert çıktı.

Altun, HDP'nin tarihinin bölücü terör örgütü PKK'nın tarihi olduğunu söyledi, "Sizi aziz milletimize havale ediyoruz" mesajını paylaştı.