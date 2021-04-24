Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 11:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri: Ermeni terörünün şehit ettiği arkadaşlarımızı asla unutmayacağız
[Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı]
Dışişleri Bakanlığı, Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatları paylaşarak, "Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığının Twitter adresinde, Ermeni terörü saldırılarında hayatını kaybeden diplomatların isimleri paylaşıldı.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz."
Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 24, 2021
Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız!
Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. pic.twitter.com/RVSDYyKMom
Etiketler: Son Dakika
Sıradaki Haber
Gözler Kabine'de: Ek tedbirler alınacak mı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz