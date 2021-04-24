Dışişleri Bakanlığının Twitter adresinde, Ermeni terörü saldırılarında hayatını kaybeden diplomatların isimleri paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz."