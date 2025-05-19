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Gündem
TRT Haber 19.05.2025 16:48

İletişim Başkanı Altun'dan Büyükelçi Şen için taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen için başsağlığı diledi.

İletişim Başkanı Altun'dan Büyükelçi Şen için taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Büyükelçi Erdeniz Şen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldığımız Valetta Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen’e Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Merhum Büyükelçimizin kıymetli ailesine sabırlar diliyor, sevenlerine, Hariciye Teşkilatımıza ve tüm diplomasi camiasına başsağlığı diliyorum."

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Şen, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle Ankara'da 50 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti
Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Büyükelçi Şen'in öz geçmişi

Ankara'da 12 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya gelen Büyükelçi Şen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu, aynı yıl girdiği Dışişleri Bakanlığının farklı birimlerinde görev yaptı.

Bakanlığın merkez teşkilatında son olarak Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şen, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık makamında da çeşitli görevlerde bulundu.

Yurt dışında Türkiye'nin Bahreyn, Roma ve Washington Büyükelçiliklerinde çeşitli görevler üstlenen Şen, bir dönem de Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

Erdeniz Şen, 9 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçisi olarak atanmış ve 23 Şubat 2023 tarihinde güven mektubunu dönemin Malta Cumhurbaşkanı George Vella'ya sunarak görevine başlamıştı.

Deniz Şahinbaş Şen ile evli olan Valetta Büyükelçisi Şen, iki çocuk babasıydı.

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