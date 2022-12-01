İletişim Başkanı Altun: Yeni yüzyıl gençlerle 'Türkiye Yüzyılı' olacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Yüzyılında Kamu Diplomasisi Vizyonu" programında öğrencilere hitap etti. "Türkiye İletişim Modeli, gençlerimizin katkılarıyla güçlenecek. Yeni yüzyıl gençlerle Türkiye Yüzyılı olacak" dedi.
İletişim Başkanlığı, Ankara'da "Türkiye Yüzyılında Kamu Diplomasisi Vizyonu" programı düzenledi.
Program kapsamında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'daki üniversitelerde öğrenim gören gençlere hitap etti.
Altun programla ilgili sosyal medya hesabından da mesaj yayımladı.
Mesajında, "Bugün ışıl ışıl ve gelecek vaad eden üniversiteli gençlerimizle kamu diplomasisi vizyonumuzu konuştuk. Türkiye İletişim Modeli, gençlerimizin katkılarıyla güçlenecek. Yeni yüzyıl gençlerle Türkiye Yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı.
Programın devamında "Teorik ve Pratik Yönleriyle Dünyada ve Türkiye’de Kamu Diplomasisi" paneli gerçekleştirildi.
Bugün ışıl ışıl ve gelecek vaad eden üniversiteli gençlerimizle kamu diplomasisi vizyonumuzu konuştuk.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 30, 2022
Türkiye İletişim Modeli, gençlerimizin katkılarıyla güçlenecek. Yeni yüzyıl gençlerle Türkiye Yüzyılı olacak. pic.twitter.com/tJWY8QM4vT
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