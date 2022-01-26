Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları Devlet Desteği Ajansı Başkan Yardımcısı Vüsal Guliyev ve beraberindeki heyet İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u ziyaret etti.

Altun ve Guliyev görüşmede 2022 yılının Azerbaycan'da "Şuşa Yılı" ilan edilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Azerbeycan Cumhuriyeti STK Devlet Desteği Ajansının Başkan Yardımcısı kıymetli kardeşim Vüsal Guliyev ve beraberindeki heyet ile İletişim Başkanlığımızda bir araya geldik.



Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/pAErgD02J7 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 26, 2022

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin artılması adına atılabilecek adımları konuştu.

Görüşmede ayrıca iki ülke sivil toplum kuruluşlarının ortak bir çalışma planı oluşturması konusu da değerlendirildi.