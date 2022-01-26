Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından düzenlenen ''Göçmenler ve Medya Çalıştayı'' İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Ankara'da yapıldı. Çalıştayda medyanın göçmen algısına etkisi tüm yönleriyle tartışıldı.

Çalıştayda, ortak dil kullanılması, ayrımcılığın önlenmesi ve nefret söylemine karşı önlemler gibi konular ele alındı.

Nefret söylemleri ağır sonuçlar doğurabilir

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, nefret söylemlerinin ağır sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekerek, ''Özellikle ekranlar eli ile yapılan bu açıklamaların bu konuşmaların, kar topu etkisiyle büyüyerek aslında topluma yansıdığını, göçmen karşıtlığını daha da tetiklediğini sokak olaylarına kadar ulaşabilecek boyutlara geldiğini bu isimlerin farkına varması gerekiyor'' dedi.

Gazeteci Melik Yiğitel "ayrımcı dil" uyarısı yaparak, ''Farkında olarak ya da olmayarak sistemli ya da başka türlü bir ayrımcı dil bizi tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Benim önerim o insanların hikayeleri ile onların gerçeğini öğrenelim'' diye konuştu.

''Gazetecilerin dikkatli bir dil kullanması gerekiyor''

TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, haberciliğin toplumsal etkisine dikkat çekerek, şunları söyledi:

''Bir gazetecinin bir konuyu ele alırken, özellikle göçmenlerle ilgili konuyu ele alırken bunun toplum içinde bir ayrışmaya, bir yarılmaya, bir kamplaşmaya, bir kin ve nefrete tahrik edip etmeyeceğine, bunun değişik toplumsal kesimler tarafından nasıl algılanacağına, haberde kullandığı ifadelerin karşılığının toplumda nasıl bir etki yapacağına önceden düşünüp hesap edip son derece dikkatli bir dil kullanması gerekiyor."

Çalıştaya, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özkır, Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdür Vekili Gökçe Ok ve alanında uzman isimler de katıldı.