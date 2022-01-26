Çocuklarının yolunu gözlüyorlar. Hepsinin amacı PKK tarafından kaçırılan evlatlarının geri dönmesi.

Diyarbakır annelerinin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Eylem 877. gününde sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 877. gününde sürüyor.

Balıkesir'den gelen baba Metin Çelik de 2008 yılında 18 yaşında dağa götürülen oğlu Erdal için evlat nöbetine dahil oldu.

Çelik, gazetecilere, 14 yıldır hasret kaldığı evladına kavuşmak istediğini söyledi.

"2008'den beri oğlumdan haber alamıyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Annesi hasta, yatakta. Gece gündüz oğlumuzu düşünüyoruz. Erdal gel, devletine teslim ol. Annen üzüntüden hasta, hep seni düşünüyoruz. Bu üzüntüyü daha fazla bize çektirme, gel."

Van'da aileler sloganlarla HDP il binasına yürüdü, terörü lanetledi

Van'da da aileler, evlatları için mücadelesini sürdürüyor. Aileler, 29'uncu haftada ellerinde pankartlarla HDP İl Başkanlığı'na kadar yürüdü.

Ailelere destek ziyaretleri de devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu ailelerle bir araya geldi.

Muş anneleri 41 haftadır oturma eylemi yapıyor

Muş'ta da 26 aile, 41 haftadır HDP il binası önünde nöbette.

Aileler evlatlarına kavuşana kadar HDP il binası önündeki bekleyişini sürdürmekte kararlı.