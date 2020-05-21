İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin, "Kabul edilemez bir saldırıdır." dedi.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir’de camilerimizin ses sisteminin sabote edilerek minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır. Bu olay basit bir provokasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır." ifadelerini kullandı.

İzmir'de dün 4 ilçede müftülüğün ses sistemi sabote edilerek camilerden müzik yayını yapılmıştı.

İzmir Müftülüğü, dün yaşanan olayın ardından bugün de ildeki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması nedeniyle inceleme başlatıldığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmiş, kentteki merkezi ezan sistemi uygulamasını geçici olarak durdurmuştu.

Büyük tepki toplayan provokasyonla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış bir kişi gözaltına alınmıştı.