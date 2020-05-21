Çarlık Rusyası’nın, Kafkaslardan Çerkez halkını sürgüne göndermesinin üzerinden 156 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihin en acı olaylarından birisi olan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.